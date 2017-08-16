Гончаренко: Оланаре должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над швейцарским «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов высказал мнение об игре нападающего Аарона Оланаре, который на 54-й минуте вышел на замену, а на 90-й был заменён. Гончаренко признался, что из-за шума на стадионе в Берне не мог докричаться до форварда.
«Он должен был больше помогать, ближе к полузащите располагаться. А учитывая то, как эмоционально себя вёл стадион, до него сложно было докричаться. Тут лучше было, чтобы между нападением и защитой находился дополнительный полузащитник», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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Гончаренко: ЦСКА пришлось очень тяжело во втором тайме матча с «Янг Бойз»