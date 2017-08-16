Гончаренко: ЦСКА пришлось очень тяжело во втором тайме матча с «Янг Бойз»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над швейцарским «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Единственный гол уже в компенсированное ко второму тайму время в свои ворота забил игрок «Янг Бойз» Касим Нуху.
«Довольны победой. Тем не менее понимаем, что ещё есть ответный матч, домашний, к которому надо подойти в максимально оптимальном состоянии.
Нам пришлось в силу объективных причин во втором тайме очень тяжело. Но у нас опытная защита – выдержала давление, которое оказывал соперник. К сожалению, не получилось игры на встречных атаках. А так большой объём работы в который раз проделали опорные полузащитники. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовились как к «Уралу», так и ответной встрече с «Янг Бойз».
Почему не получилось в атаке? Масса причин. Я думаю, они на поверхности – и хороший контрпрессинг «Янг Бойз», и искусственное поле, которое швейцарцам более привычно. Они часто на нём играют, в отличие от нас. Можно сослаться и на то, что со «Спартаком» мы больше сил отдали, но больше не физических, а моральных. Много факторов цепляется один за другом.
Мы понимаем, что это только 50% от двухматчевого противостояния, что впереди ещё 90 минут", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.