Клопп: ситуация по контракту Джана с «Ливерпулем» не идеальна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ситуации с продлением контракта с полузащитником команды Эмре Джаном. Соглашение 23-летнего хавбека с мерсисайдцами истекает следующим летом. Ранее появились слухи об интересе к Джану со стороны «Ювентуса».
«На данный момент ситуация такова, что новый контракт не подписан. Мы по-прежнему ведём переговоры. Считаю ли я, что это нормально, что мы до сих пор не решили эту проблему? Нет, честно говоря. Но на данный момент всё в порядке. Джан не находится мыслями в другом месте. В его возрасте это важный контракт. Я на сто процентов уверен, что мы не будем продавать игрока основного состава в этой ситуации. Джан точно проведёт в «Ливерпуле» следующий сезон, а дальше посмотрим.
В Германии давление начинается за год до завершения контракта игрока, а в Англии – за два. В прошлом году не было смысла в переговорах, в этом мы их начали. Очевидно, что мы хотим оставить игрока в клубе. Всё дело в мелочах. Ситуация не идеальна. Я бы предпочёл, чтобы мы уже подписали с ним контракт. Однако я всё ещё сохраняю оптимизм относительно того, что стороны придут к соглашению», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.