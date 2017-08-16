«Манчестер Сити» хочет купить у «Вест Бромвича» экс-защитника «МЮ» Эванса

Защитник «Вест Бромвич Альбион» Джонни Эванс, в прошлом выступавший за «Манчестер Юнайтед», может сменить клуб в летнее трансферное окно. В переходе 29-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити», утверждает Sky Sports.
По данным источника, «горожане» уже начали переговоры с «дроздами», но на данный момент стороны далеки от заключения соглашения.
В минувшем розыгрыше АПЛ Эванс провел 31 матч (30 — с первых минут), забил два мяча, отдал одну результативную передачу и получил восемь жёлтых карточек.