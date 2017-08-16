Глава «Саутгемптона»: ван Дейк не продаётся, и в этом нет ничего личного

Президент «Саутгемптона» Ральф Крюгер сообщил, что клуб не намерен продавать защитника Вирджила ван Дейка этим летом, несмотря на то что ранее игрок объявил о подаче запроса на трансфер.
«Вирджил не продаётся в это трансферное окно, и в этом нет ничего личного. Эта ситуация даже не о нём, а о нечто большем — о смене курса клуба. В моё первое лето у руля «Саутгемптона» нас покинули пятеро игроков, а пополнили состав шесть новичков, не считая ребят из академии. Во второе – трое ушли, пришли семеро новичков, в третье – пять игроков покинули команду и ровно столько же пополнили состав. А сейчас ушёл только один при двух новичках, и это именно то, чего мы хотим.
Ван Дейк — значимый для нас футболист, но он лишь один игрок из 25. Однако для нас это принципиальная ситуация. Это решение необходимо нам, чтобы выйти на новый уровень. Мы категоричны в своей позиции», — цитирует Крюгера Sky Sports.