В «Барселоне» считают, что против Бартомеу ведётся информационная кампания

Представитель «Барселоны» Хосеп Вивес выразил мнение, что против президента клуба Хосепа Марии Бартомеу ведётся информационная кампания, направленная на его дискредитацию.
«Клуб осуждает клеветническую кампанию против Бартомеу, надуманную и призванную манипулировать общественным мнением. Популярный хештэг „#BartomeuDimisión“ вошёл в мировые тренды „Твиттера“, но подавляющее большинство записей были выложены не просто за пределами Каталонии или Испании, а вообще за пределами Европы. Кроме того, большая часть записей появлялись рано утром по местному времени», — сказал Вивес в эфире Barca TV.
В «Барселоне» назвали ложными слухи о покупке Паулиньо в интересах Бартомеу