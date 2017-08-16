«Аланьяспор» объявил о переходе Лунгу из «Урала»

«Аланьяспор» объявил о трансфере нападающего «Урала» Чисамбы Лунгу. 26-летний футболист подписал контракт, который рассчитан на три года, информирует официальный сайт турецкого клуба.
По данным «Чемпионата», «Аланьяспор» заплатит российскому клубу € 1 млн за трансфер Лунгу.
Форвард выступал в составе «Урала» с 2010 года. Он стал первым африканским игроком за всю историю екатеринбургского клуба. В нынешнем сезоне Лунгу принял участие в пяти матчах РФПЛ за «Урал», но результативными действиями не отметился.