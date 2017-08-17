Витиньо: если Вендел перейдёт в ЦСКА, он нам поможет

Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб его соотечественника полузащитника «Флуминенсе» Вендела.
«Я видел игру Вендела. Это отличный молодой футболист. Мне известно, что ЦСКА искал игрока на той же позиции, на которой он выступает. Наш состав количественно уменьшился, а мы играем в нескольких турнирах одновременно. Если Вендел перейдёт в ЦСКА, он нам поможет, поскольку этот игрок выступает на поле в нескольких ролях», — цитирует Витиньо GloboEsporte.
В Бразилии утверждают, что ЦСКА заплатит больше € 7 млн за Вендела