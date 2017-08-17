В Бразилии утверждают, что ЦСКА заплатит больше € 7 млн за Вендела

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Terra.
По информации издания, в ближайшие дни «Флуминенсе» официально объявит о переходе 19-летнего футболиста в московский ЦСКА. Отмечается, что «армейцы» перебьют предложение португальского «Порту» за Вендела в размере € 7 млн, которое ранее бразильцы сочли недостаточно привлекательным.
Накануне появлялась информация о том, что представители ЦСКА прибыли в Рио-де-Жанейро, чтобы сделать предложение «Флуминенсе» по поводу Вендела.
В текущем чемпионате Бразилии Вендел провёл 18 матчей (все в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Представители ЦСКА прибыли в Бразилию на переговоры с «Флуминенсе» по Венделу