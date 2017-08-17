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Венгер готов отпустить Алексиса бесплатно через год, чем продать его сейчас

17 августа 2017, четверг. 01:04 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов оставить в составе команды нападающего Алексиса Санчеса ещё на один сезон и отпустить его потом бесплатно, чем продать чилийца уже нынешним летом и выручить средства с трансфера, сообщает The Telegraph.

Лондонский клуб продолжает вести с Алексисом переговоры о продлении контракта, который истекает через год. В том случае, если соглашение так и не будет продлено, «Арсеналу» останется продать игрока уже этим летом и выручить хоть какие-то средства с его ухода или же сохранить чилийца в составе до конца срока действия его контракта, после чего он покинет «Арсенал» на правах свободного агента.

«Я являюсь футбольным тренером, и хочу, чтобы Санчес остался. Сколько будет стоить эта жертва, необходимо считать. Когда клуб продаёт игрока, возможно, затем он потратит на новичка даже больше, чем выручил. А когда продлеваешь контракт с игроком, возможно, это обойдётся клубу дороже, чем, если бы этого не произошло. Всё зависит от сроков контрактов и требований игроков. Так что эта финансовая жертва может быть не такой тяжёлой, как кажется», — сказал Венгер.

Венгер: прогресса в переговорах с Алексисом по новому контракту нет
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Алексис Санчес Арсен Венгер Трансферы
Новости. Футбол
17 августа 2017, четверг
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