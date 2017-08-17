«Боруссия» М объявила о переходе Бобадильи из «Аугсбурга»

Парагвайский нападающий Рауль Бобадилья перешёл из «Аугсбурга» в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан на два года. В «Боруссии» Бобадилья будет выступать под 26-м номером.
Бобадилья являлся игроком «Боруссии» в 2009-2012 годах, в 61 матче он забил восемь голов и сделал 12 голевых передач.
Состав «Аугсбурга» нападающий пополнил в 2013 году и в составе этой немецкой команды забил 29 мячей и сделал 10 голевых передач в 105 матчах.
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