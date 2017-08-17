«Флуминенсе» не получал предложений от ЦСКА по Венделу

Вице-президент «Флуминенсе» Фернандо Вейга не подтвердил информацию о том, что полузащитник Вендел находится в шаге от перехода в ЦСКА. Ранее бразильские СМИ сообщали, что «армейцы» заплатят более € 7 млн за хавбека.
«Мы не скрываем, что нам нужны деньги, но наш клуб продаёт игроков только тогда, когда получает подходящие предложения. В адрес «Флуминенсе» поступило несколько запросов, однако конкретики нет. Новых предложений по Венделу не поступало. Единственный запрос был от „Порту“, но мы ответили отказом. Приход Ричарда никак не связан с возможной продажей Вендела. Просто мы нашли хороший вариант и воспользовались им», — приводит слова Вейги O Globo.
В Бразилии утверждают, что ЦСКА заплатит больше € 7 млн за Вендела