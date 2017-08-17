Спортивный директор «Барселоны»: решение по Коутиньо и Дембеле примут их клубы

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес высказался относительно возможного перехода в каталонский клуб в летнее трансферное окно бразильского полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и французского нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.
«Это футболисты, в которых мы очень заинтересованы, и они важны для нас, потому что мы считаем, что они хорошо адаптируются в нашей команде. Мы ведём переговоры, но всё зависит от их клубов, и они примут окончательное решение", — приводит слова Фернандеса Marca.
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