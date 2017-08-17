«Реал» обжалует дисквалификацию Роналду в TAD

«Реал» обратится в Административный трибунал по спорту (TAD) с апелляцией на дисквалификацию нападающего Криштиану Роналду, сообщает A Bola со ссылкой на испанскую прессу.
Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за своё поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Реала» со счётом 3:1. Во время празднования своего гола Роналду снял футболку, за что получил первую жёлтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. При этом форвард толкнул арбитра в спину.
Ранее Дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола не удовлетворил апелляцию мадридского клуба и оставил в силе дисквалификацию португальского футболиста, который уже пропустил ответную игру Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:0).