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Панов: очень люблю Россию и горжусь, что я русский

18 августа 2017, пятница. 13:19 Футбол

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов, в 2012 году предрекавший большую войну в Сирии и других арабских странах, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову рассказал о любви к России и поведал, что ждёт в мире дальше в политическом плане.

«Сейчас, думаю, всё немного устаканилось. На Донбассе уже реже слышим об убийствах людей, детей. Россия вмешалась – это важно. У нас миротворческая страна, именно поэтому к нам в мире все относятся уважительно, боятся. Вспомните войны. Мы всегда только отбивались и защищали другие народы, ничего не забирали себе.

Крым? Это референдум. Да и Крым всегда был российским. А то, что на Украине пришли к власти националисты и всё развалили, – это их проблемы. Они тупо урвали денег, потеряли Крым и держат в страхе нормальных людей, которые боятся сказать хорошее о России. А если обычные люди придут и попросят, то наша страна им поможет, разберётся, разгромит всю эту националистическую сволочь: ярошей и президента этого Порошенко. Но сейчас мы этого сделать не можем.

Потому что Россия живёт по закону. Асад попросил Путина навести порядок в Сирии, и мы сделали это. Получается, Россия – единственная страна, которая выполняет миссию законно, по приглашению президента. А
США и все остальные непонятно что там делают. Я очень люблю свою страну, горжусь, что я русский, и мне тяжело слушать, как нашу страну обвиняют во всех грехах. Я мира хочу. С Украиной, США, со всеми. Чтобы
все были друзьями и войн не было", — сказал Панов.

Панов: мой дом — Москва, а не Питер. И да, я фанат «Спартака», не «Зенита»
Самый искренний русский футболист рассказывает Дмитрию Егорову о большой перезагрузке в своей жизни.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Панов
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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