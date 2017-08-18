Матч «Урал» — ЦСКА будет показан на большом экране в центре города

Завтра, 19 августа, «Урал» принимает на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» московский ЦСКА. Практически все билеты уже выкуплены, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
В рамках празднования Дня города в центре Екатеринбурга будет организована прямая трансляция матча на большом экране. Начало — в 17:00 (15:00 мск).
«Отметим, что до этого времени на этой же площадке будет проходить киберфутбольный турнир на призы ФК «Урал», а также любой желающий сможет попробовать себя в игре флетбол.
Кроме того будет организована специальная детская зона. А утром президент футбольного клуба вместе с юным воспитанником ДЮСШ «Урал» Даниилом Мусабиковым примет участие в церемонии поднятия флага Дня города, которая даст старт празднованию 294-летия Екатеринбурга», — говорится на сайте «Урала».