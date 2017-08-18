«Динамо» пополнит сенегальский полузащитник «Газиантепспора» Тиам

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником Хали Тиамом, права на которого принадлежат «Газиантепспору». 23-летний сенегалец будет взят в аренду. Хали Тиам тренируется с «Динамо» уже больше недели. Сегодня с клуба снят запрет на регистрацию новичков, и бело-голубые получили возможность дозаявить игрока.
Полузащитник перешёл в «Газиантепспор» в январе этого года из будапештского МТК. Контракт с турецким клубом действует до лета 2020 года.
В прошлом сезоне сенегалец провёл за «Газиантепспор» 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.