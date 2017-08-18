Уткин: думаю, «Телеспорт» и «ВКонтакте» покажут большое количество игр Примеры

Спортивный телекомментатор Василий Уткин поделился подробностями приобретения прав на показ матчей испанской Примеры социальной платформой «ВКонтакте» и своего участия в проекте. Компания «Телеспорт» совместно с «ВКонтакте» будет показывать чемпионат Испании в России, а Уткин будет комментировать эти матчи.
«Мне позвонили и предложили срочно встретиться. Одновременно поползли слухи. Я догадался, о чём будет речь. Мы встретились с представителем компании «Телеспорт» и очень быстро договорились. Я очень рад – мне приятно заниматься любимым делом. Но не могу сказать, что прыгал до потолка, ведь это вопрос практический. Надеюсь, что это будет долгосрочное и взаимно интересное сотрудничество.
Комментирование двух матчей подряд 20 августа? Я много лет работал в таком формате на «НТВ-Плюс». Очень часто у нас были два матча подряд по субботам, на которые меня ставили: в 22:00 и в 0:00.
Знаю, что «Телеспорт» — серьёзный игрок на рынке телеправ. В своё время они конкурировали с нами, когда я вместе с Дмитрием Чуковским возглавлял спортивные каналы «НТВ-Плюс». Что касается появления трансляций именно во «ВКонтакте», в вещании в Интернете нет ничего нового. Я допускал такую возможность и был готов ко всему. Что в этом удивительного? «Матч ТВ» неоднократно говорил, что цена на Примеру высока. Я как зритель и телекомментатор могу только порадоваться, что появляются новые площадки. Чем больше их будет, тем лучше. Туда могут прийти и новые голоса, и вернуться старые добрые комментаторы. Я не определяю эту политику — просто рад, что появилась такая возможность. Будет ли комментировать матчи Примеры Владимир Стогниенко? Знаю, что он в курсе этой истории. Не имею ничего против, если он присоединится. Но его мнение по этому поводу мне неизвестно.
У меня сложилось впечатление, что «Телеспорт» и «ВКонтакте» будут показывать большое количество матчей. Думаю, что два матча первого тура – это издержки старта. Если бы мы с опытной командой «НТВ-Плюс» приобрели права на чемпионат меньше чем за неделю до его начала, у нас тоже была бы страшная свистопляска. Это колоссальные технические проблемы», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.