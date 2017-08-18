Новозеландский защитник Рид продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2023 года

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о продлении контракта с защитником Уинстоном Ридом. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года, сообщается на официальном сайте «молотобойцев».
Рид выступает за «Вест Хэм» с 2010 года и за это время провёл ровно 150 матчей в английской Премьер-лиге. До этого защитник воспитывался и играл в датском «Мидтьюлланне».
«Я здесь уже семь лет и начинаю чувствовать себя немного старым, но я очень рад продлению контракта и с оптимизмом смотрю в будущее. Мы хотим прогрессировать из года в год, думаю, это самая важная вещь для игроков и клуба», — сказал 29-летний новозеландский игрок.
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