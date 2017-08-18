Дель Пьеро: надеюсь, Дибала будет наслаждаться игрой под 10-м номером в «Юве»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о главном сопернике туринской команды в следующем сезоне, вручении форварду команды Пауло Дибале 10-го номера и трансфере Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Наполи» будет главным соперником «Ювентуса» в борьбе за титул, вот увидите. Неаполитанцы действовали умно на трансферном рынке. Они собрали необычную команду, которая действует по философии отличного тренера. Если «Наполи» пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов, то получит дополнительный бонус для работы на трансферном рынке.
Что касается 10-го номера «Ювентуса», который этим летом получил Дибала, то он с самого начала показывал, что у него для этого всё есть. Речь идёт не только о его техническом оснащении, но и о характере и психологической составляющей. Надеюсь, он будет наслаждаться выступлениями под 10-м номером и тем, что он олицетворяет.
Моё мнение о трансфере Неймара в «ПСЖ»? Если бы он был игроком НБА, мы бы не были шокированы. Проблема в том, что правила в футболе и американском спорте не одинаковы», — цитирует Дель Пьеро Corriere della sera.