«Барса» сыграет с «Бетисом» в специальных футболках в память о жертвах теракта

Игроки «Барселоны» выйдут на матч первого тура чемпионата Испании с «Бетисом» (20 августа) в футболках, посвящённым жертвам теракта, который произошёл в столице Каталонии 17 августа.
Сзади на футболках вместо фамилий игроков у каждого футболиста будет написано «Barcelona», а спереди появится хэштег #TotsSomBarcelona («Мы все — Барселона»), сообщается на официальном сайте сине-гранатовых. Также игроки выйдут на матч в чёрных повязках на руке.
В результате теракта в Барселоне вечером 17 августа погибли 13 человек, более сотни получили ранения.
Фото: официальный сайт «Барселоны»
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