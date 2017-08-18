Месси: нас, кто хочет жить в спокойном мире без ненависти, гораздо больше

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поддержал родных и близких тех людей, которые погибли и пострадали в результате теракта в Барселоне.
«Хочу выразить соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в страшной атаке на нашу любимую Барселону. Мы не сдадимся. Нас, кто хочет жить в спокойном мире без ненависти и где уважение и терпимость являются основной существования, гораздо больше», — написал Месси на своей странице в «Инстаграме».
17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе улицы Рамбла. Власти подтвердили гибель 13 человек, более 50 пострадали.
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