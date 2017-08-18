Фанаты «Краснодара» пригрозили клубу бойкотом и потребовали извинений

Объединение фанатов «Краснодара» «Южная гвардия», проигнорировавшее первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (3:2), пригрозило клубу дальнейшим бойкотом игр, если не получит извинений. Фанаты недовольны тем, как стюарды и сотрудники ЧОПа с ними обошлись во время поединка 6-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).
«Мы не сказали ни слова, когда вы говорили „нам не нужны фанаты“; мы молчали, когда вы сказали „фанаты — позор футбола“; мы проглотили ваши невыполненные обещания. Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство даёт указание своим так называемым работникам „бейте и уводите их всех“, такое мы просто так не оставим!
Мы готовы были рвать глотки за клуб! Мы готовы были отхватывать за клуб! Мы гнали команду дома и на выездах. Нам было не жалко тех денег, нервов и трудов, чтобы делать по красоте так, как в наших силах! Мы жили клубом, жили его жизнью и не перестанем его любить всем сердцем.
Вы показали своё истинное лицо. Мы увидели, что заполняемость стадиона кузьмичами вам намного важнее ярой поддержки. Что же… так тому и быть! Вы хотели, чтобы vip-места продавались больше, чем фанатские?! Так тому и быть!
Мы оставляем за собой право бойкотировать фан-сектор, пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами и не накажет виновных! Мы — не вы! А знаете, в чём отличие?! Пока мы едины — мы непобедимы! За нами правда!" — говорится в сообщении, опубликованном на странице фанатов «Краснодара» в социальной сети «ВКонтакте».