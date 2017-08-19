Натхо: ЦСКА не будет легко в матче с «Уралом»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от выездного матча седьмого тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «СКБ-Банк Арена».
«В отношении предстоящего поединка скажу одно: легко нам не будет, но если покажем всё, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч», – приводит слова Натхо пресс-служба московского клуба.
Перед этой встречей ЦСКА с 12 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, а «Урал» (8) занимает 10-ю строчку.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск.