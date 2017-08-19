«Барселона» предложила € 30 млн за полузащитника «Ниццы» Сери

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери может перейти в «Барселону». По информации Sport.es, сине-гранатовые предложили € 30 млн за ивуарийского хавбека.
Каталонский клуб ведёт переговоры с братом 26-летнего футболиста, который является его агентом. Сообщается, что «Барселона» уже имеет соглашение с Сери.
Сери выступает за «Ниццу» с лета 2015 года. В составе французской команды полузащитник провёл 84 матча, забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач.
«Барселона» в это трансферное окно хочет приобрести Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Усмана Дембеле («Боруссия» Д), но пока не может договориться с их клубами.
«Барселона» контактировала с полузащитником «Ниццы» Сери