«Тосно» объявил о переходе сербского полузащитника Полетановича

Полузащитник Марко Полетанович подписал контракт с «Тосно» сроком на два года, сообщает официальный сайт российского клуба. В «Тосно» футболист будет выступать под номером 88.
Предыдущим клубом 24-летнего хавбека был бельгийский «Гент», в который он перебрался в 2015 году из сербской «Войводины».
В прошлом сезоне новичок «Тосно» выступал на правах аренды за «Црвену Звезду», а до этого был в аренде в бельгийской команде «Зюлте-Варегем».
Согласно данным сайта Transfermarkt, в июле сербский полузащитник стал свободным агентом.
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