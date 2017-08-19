Джикия и Фернандо в запасе «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
Главный тренер красно-белых Массимо Каррера принял решение оставить в запасе защитника Георгия Джикию и полузащитника Фернандо.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Пашалич, Глушаков, Самедов, Ананидзе, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Кутепов, Джикия, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Фернандо, Давыдов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало — в 17:30 мск.