«Крылья Советов» обыграли «Тюмень» и вернулись на первое место в таблице ФНЛ

В матче девятого тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала на своём поле «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Геолог» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Георгий Зотов и Сергей Корниленко. Благодаря этой победе самарцы набрали 22 очка и вернулись на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» (6) располагается на 18-й строчке.
В другом матче, который проходил параллельно, «Динамо СПб» на своём поле обыграло «Томь» со счётом 2:0.