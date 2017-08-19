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Погба: игроки «МЮ» стали увереннее в себе по сравнению с прошлым сезоном

19 августа 2017, суббота. 17:25 Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу над «Суонси Сити» (4:0) в матче второго тура чемпионата Англии.

«Мы добились очень хорошего результата — опять „сухие“ 4:0. Хотим продолжать в том же духе. Мы стали увереннее в себе по сравнению с прошлым сезоном. Мы лучше знаем друг друга, работаем ради общего дела, и это упрощает многие вещи», — приводит слова Погба интернет-портал BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу на старте сезона и пока не пропускает. «Суонси», начавший сезон с ничьей, потерпел первое поражение.

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Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Суонси Сити Поль Погба
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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