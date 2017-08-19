Фанаты «Спартака» во время дерби с «Локомотивом» в седьмом туре российской Премьер-Лиги устроили акцию в поддержку главного тренера красно-белых Массимо Карреры, передают корреспонденты «Чемпионата».
Болельщики «Спартака» развернули полотняные шарфики с надписью на двух языках, по-итальянски и по-русски, «Massimo uno di noi» и «Массимо один из нас», а также большой баннер с теми же словами.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». Начался первый тайм, счёт — 0:0.
Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку Карреры на дерби с «Локомотивом»
Фото: «Чемпионат»
Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку Карреры на дерби с «Локомотивом»
Фото: «Чемпионат»