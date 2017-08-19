Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» немного везёт с созданием голевых моментов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился мыслями о победе над «Суонси Сити» (4:0) во втором туре английской Премьер-лиги. Армянский футболист во втором тайме отдал две голевые передачи.
«Игра была сложной, особенно в первом тайме. Мы играли со страстью, делали то, что должны были делать. Во втором тайме стало попроще, потому что они добавили ещё одного игрока в защиту и оставили больше пространства для нас. Залогом успеха стал командный дух. Стоит отметить также, что нам немного везёт с созданием голевых моментов», — цитирует Мхитаряна BBC Sport.
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