«Волгарь» поделил очки с «Авангардом»

«Волгарь» сыграл вничью с «Авангардом» в матче девятого тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:1.
В дебюте игры Денис Войнов вывел команду из Курска вперёд, однако на 36-й минуте Алексей Сутормин сравнял счёт. Больше голов зрители, пришедшие на матч, не увидели.
«Волгарь» набрал 17 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Авангард» (8) в пятый раз в сезоне сыграл вничью и занимает 15-ю строчку.