Мостовой: сегодняшний «Спартак»: от ЦСКА — два, ещё где-то. Хорошо, есть Промес

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвёл итоги матча 7-го тура РФПЛ «Спартак» — «Локомотив» (3:4) и отметил, что красно-белые много пропускают.
«Конечно, такого результата я не ожидал. Многие говорили, что «Спартак» победит, но я изначально утверждал, что «Локомотив» не должен проиграть. Но когда «железнодорожники» проигрывали 0:2… Команда не заслуживала такого счёта. В первом тайме «Локомотив» играл поострее. Получили два гола, а потом удаление Самедова, и вот отсюда всё началось. Во втором тайме, конечно, было ощущение, что «Локомотив» должен хотя бы сравнять. «Спартак», имея такое преимущество, даже в меньшинстве должен был не проигрывать хотя бы, потому что это большая фора. Играя дома, максимум что мог допустить «Спартак» — это ничья.
Нельзя назвать незаслуженным удаление Самедова. Была бы это первая карточка, судья бы её так же бы показал. Он показал то, что написано в правилах. Вторая жёлтая – это автоматически красная карточка, никто не виноват.
Не могу сказать, что первый гол в ворота «Спартака» напрашивался. Красно-белые должны были выйти мобилизованными и понимать, что ничего страшного не произошло. Да, удалили игрока, но играем дома, надо быть собранными и внимательными. Сегодняшний «Спартак»: от ЦСКА два, ещё где-то. Хорошо, что есть Квинси Промес, который сглаживает это всё. «Спартаку» нужно быть внимательнее, потому что очки уходят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.