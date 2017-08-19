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Промес обогнал Мостового по количеству голов за «Спартак»

19 августа 2017, суббота. 20:36 Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4).

Таким образом, голландский футболист записал на свой счёт 49-й гол за красно-белых во всех турнирах и обошёл по этому показателю бывшего полузащитника команды Александра Мостового. Промес забил шесть своих мячей с пенальти, Мостовой — семь. Квинси провёл за «Спартак» 97 матчей, Александр — 142.

Теперь ближайшим конкурентом Промеса в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака» является Александр Ширко, в активе которого 53 гола в 175 матчах. Лучший бомбардир в истории «Спартака» — Никита Симонян, у которого 160 голов в 244 матчах. Промес занимает 26 место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.

Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив»
Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Мостовой Квинси Промес Статистика
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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