Промес обогнал Мостового по количеству голов за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4).
Таким образом, голландский футболист записал на свой счёт 49-й гол за красно-белых во всех турнирах и обошёл по этому показателю бывшего полузащитника команды Александра Мостового. Промес забил шесть своих мячей с пенальти, Мостовой — семь. Квинси провёл за «Спартак» 97 матчей, Александр — 142.
Теперь ближайшим конкурентом Промеса в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака» является Александр Ширко, в активе которого 53 гола в 175 матчах. Лучший бомбардир в истории «Спартака» — Никита Симонян, у которого 160 голов в 244 матчах. Промес занимает 26 место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.
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