Мацуев: есть обеспокоенность за «Спартак» в канун Лиги чемпионов

Известный российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился эмоциями от матча 7-го тура РФПЛ «Спартак» — «Локомотив» (3:4) и призвал болельщиков поддержать команду.
«Как победитель по натуре, не могу смириться с таким результатом. Тем более по такому сценарию, когда 2:0 ведёшь. Но, как выясняется, июль и август – не наши месяцы. В последнее время, когда мы первыми выходим вперёд, это не очень хороший знак. Настроение не самое приятное, когда проигрываешь в такой ситуации.
Самедов подвёл, он это признал и извинился перед болельщиками. Спектакль состоялся, такой футбол украшает наш чемпионат. Надеюсь, сделаем правильные выводы. Попрошу болельщиков не бросаться в огонь и воду, как у нас обычно бывает. Давайте не забывать, что было несколько месяцев назад – долгожданное чемпионство.
Безусловно, есть обеспокоенность в канун Лиги чемпионов: то травмы, то непонятные приобретения. О будущем не хочется говорить, сложно обходить такие матчи. Я посмотрел, по статистике мы одна из первых команд по пропущенным мячам. И это не самая приятная статистика. Давайте любить свой клуб и надеяться на лучшее. Я, как болельщик, всегда со своим клубом. Настоящий болельщик появляется не во времена триумфа, а во времена поражений. Месяц назад у нас был триумф, сейчас нам непросто. Прошу болельщиков сплотиться и поддержать команду и тренера, которые сделал очень многое. Мы со своей командой и держим кулаки», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.