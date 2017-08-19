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«Ницца» одержала первую победу в чемпионате Франции в дебютном матче Снейдера

19 августа 2017, суббота. 22:52 Футбол

«Ницца» одержала первую победу в новом сезоне чемпионате Франции, одолев «Генгам» в матче третьего тура. Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе команды Люсьена Фавра отличились Алассан Плеа и Реми Вальтер. Также стоит отметить, что дебютную игру в Лиге 1 провёл полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, отыгравший в составе «Ниццы» 85 минут.

В других матчах третьего тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» разгромил «Амьен» (3:0), «Труа» проиграл «Нанту» (0:1), «Монпелье» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1), а «Ренн» упустил победу над «Дижоном» (2:2).

Турнирная таблица Лиги 1

Франция - Лига 1. 3-й тур
19 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
2 : 0
Генгам
Генгам
1:0 – Плеа – 45, 2:0 – Вальтер – 47
Франция - Лига 1. 3-й тур
19 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
3 : 0
Амьен
Амьен
1:0 – Бамба – 13 (пен), 2:0 – Дабо – 40 (пен), 3:0 – Дабо – 66
Франция - Лига 1. 3-й тур
19 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Труа
Труа
0 : 1
Нант
Нант
0:1 – Сала – 81
Удаления: нет – Авазьем, 34
Франция - Лига 1. 3-й тур
19 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Монпелье
Монпелье
1 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 – Саади – 24, 1:1 – Конгре – 72
Франция - Лига 1. 3-й тур
19 августа 2017, суббота. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
2 : 2
Дижон
Дижон
1:0 – Мубеле – 14, 2:0 – Мубеле – 46, 2:1 – Хун – 51, 2:2 – Тавареш – 90+2 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Генгам Дижон Монпелье Нант Ницца Ренн Труа ФК Сент-Этьен ФК Страсбург Уэсли Снейдер
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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