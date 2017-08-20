Хусаинов: фол Алексея Миранчука на Глушакове – это прямая красная карточка

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судьи Алексея Еськова и влияние его решений на исход матча 7-го тура РФПЛ «Спартак» — «Локомотив» (3:4).
«На мой взгляд, в профессиональном отношении арбитр матча не был последователен. Если в конце первого тайма абсолютно справедливая вторая жёлтая карточка Самедова, то потом… Действия Алексея Миранчука называются «агрессивное нападение открытой подошвой» — это прямая красная карточка, даже УЕФА рекомендует поступать именно так. В сравнении: симуляция, да, всё правильно, но здесь-то чего ты испугался, будь дальше таким же законопослушным. Оставил его на поле, а это привело к тому, что он забил классный гол, ещё участвовал в моментах. Судейское решение повлияло на исход данного матча.
Я его не оправдываю, но по Самедову: совершенно справедливое удаление, а в другом игровом эпизоде надо было давать красную, тогда бы никто ничего не сказал. Хорошо, что Денис Глушаков остался на поле, а могло всё закончиться трагически, вплоть до завершения карьеры. Если игрок остается на поле, он приносит результат. Я смотрел игру с другом детства, мы радовались. Когда забили четвёртый мяч, он сказал: «Судья спас». Но когда «Спартак» забил третий, тут снова на первый план вышло судейство.
В прошлом году на матче-открытии «Крестовского» «Зенит» — «Урал» тоже был Еськов. Дал вторую жёлтую карточку игроку «Урала» ни за что. Руководство просило не судить, как этот матч. А тут опять появляется Еськов. Это абсурд! Там ни за что дал желтую, а здесь даже другого выхода не было, кроме как красная», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.