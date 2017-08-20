Вальверде: хотим найти игру, благодаря которой Месси будет блистать

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не скрывает, что собирается строить игру команды вокруг нападающего Лионеля Месси. Одновременно наставник сине-гранатовых подчеркнул, что в его распоряжении есть игроки, способные заменить травмированного форварда Луиса Суареса.
«Месси – лучший футболист мира, и мы все хотим помочь ему. Стремимся найти игру, благодаря которой Месси будет блистать и способствовать тому, чтобы блистали его партнёры по команде. Мы должны быть компактной командой. Что же касается Суареса, то мне ясно, что я должен делать. Для нас это очень болезненная потеря. Мы все знаем потенциал Луиса, но у нас есть футболисты, способные заменить его», — цитирует Вальверде Marca.
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