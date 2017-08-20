Цорк: вопрос с уходом Обамейянга из «Боруссии» Д закрыт, момент для него упущен

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о возможном уходе Пьера-Эмерика Обамейянга в «Милан».
«Вопрос с уходом Обамейянга закрыт. В последние месяцы мы были с Пьером-Эмериком предельно открыты. Трансферное окно открылось достаточно давно, но мы не смогли договориться о его продаже, поэтому момент для Обамейянга упущен. Теперь мы с нетерпением ждём решения поставленных задач перед командой вместе с ним в составе», — цитирует Цорка Sky Germany.
Контракт Обамейянга с немецким клубом действует до лета 2020 года.
Обамейянг покинул тренировку «Боруссии» Д спустя 30 минут после её начала