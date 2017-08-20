Клукас: я не отказывался играть за «Халл» в матче с «Куинз Парк Рейнджерс»

Полузащитник «Халл Сити» Сэм Клукас опроверг слухи, согласно которым он отказался играть в матче четвёртого тура Чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс» в связи с интересом нескольких клубов АПЛ. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Лофтус Роуд» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Я этого не делал и никогда не поступлю так по отношению к клубу, которому я многим обязан», — написал Клукас на своей странице в социальной сети «Твиттер».
По слухам, в переходе Клукаса заинтересованы «Суонси Сити», «Бернли» и «Хаддерсфилд Таун».
«Халл Сити» Слуцкого проиграл «Куинз Парк Рейнджерс», пропустив на 91-й минуте