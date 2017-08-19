«Халл Сити» Слуцкого проиграл «Куинз Парк Рейнджерс», пропустив на 91-й минуте

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от «Куинз Парк Рейнджерс» в матче четвёртого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Лофтус Роуд» и закончилась со счётом 2:1.
На 35-й минуте нападающий «тигров» Джаррод Боуэн вывел команду вперёд, однако на 74-й минуте форвард хозяев Мэтт Смит сравнял счёт, а на 91-й минуте «обручи» вырвали победу благодаря голу Идриссы Силлы.
«Халл Сити» (4 очка) идёт на 14-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. «Куинз Парк Рейнджерс» (7) занимает пятую строчку.
Слуцкий: травмы и поражения не сломают «Халл Сити»