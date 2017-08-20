«Рубин» поборется с «Локомотивом» за нападающего «Црвены Звезды» Боакье

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Йиадом Боакье может продолжить карьеру в России. Ранее сообщалось, что в переходе 24-летнего футболиста заинтересован «Локомотив». По данным B92, «железнодорожки» действительно хотят приобрести игрока, но на него также претендует «Рубин».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Сербии ганец провёл на поле 123 минуты и забил два мяча (один — с пенальти). В квалификации Лиги Европы он забил семь голов (два — с пенальти) в семи матчах.
Накануне главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ сообщил, что нападающий Жонатас покинет клуб.