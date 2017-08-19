Бердыев: «Рубин» потеряет многих игроков. Жонатас завтра улетает в новый клуб

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ заявил, что нападающий Жонатас покинет клуб из-за финансовой ситуации казанцев. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
«В целом неплохо провели первые 20-30 минут. Слава богу, что забили.
Жонатас? К сожалению, наше финансовое положение вы знаете… Уже завтра он улетает на медобследование в новый клуб. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению", – цитирует тренера сайт «Рубина».
«Анжи» в первом матче после ухода Григоряна проиграл «Рубину» со счётом 0:6