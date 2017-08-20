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Живоглядов: «Динамо» — сильный соперник, будем выходить и обыгрывать

20 августа 2017, воскресенье. 14:21 Футбол

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча седьмого тура российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Сильный соперник, хороший, достойный. Будем выходить и обыгрывать.

Физически было нелегко, но нам надо привыкать к этому, потому что весь чемпионат будет сейчас такой из-за чемпионата мира. Так что ничего страшного, все в таких условиях будут находиться.

Уже все забыли матч с «Ростовом», разобрали ошибки, где «накосячили». Все мысли только о «Динамо».

Не могу сказать, что матч будет особенным. Просто буду играть против родной команды, которая дала мне шанс", — заявил Живоглядов.

Матч «Динамо» — «Уфа» состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «Арена Химки». Начало — в 17:30 мск.

Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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