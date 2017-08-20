Живоглядов: «Динамо» — сильный соперник, будем выходить и обыгрывать

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча седьмого тура российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Сильный соперник, хороший, достойный. Будем выходить и обыгрывать.
Физически было нелегко, но нам надо привыкать к этому, потому что весь чемпионат будет сейчас такой из-за чемпионата мира. Так что ничего страшного, все в таких условиях будут находиться.
Уже все забыли матч с «Ростовом», разобрали ошибки, где «накосячили». Все мысли только о «Динамо».
Не могу сказать, что матч будет особенным. Просто буду играть против родной команды, которая дала мне шанс", — заявил Живоглядов.
Матч «Динамо» — «Уфа» состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «Арена Химки». Начало — в 17:30 мск.