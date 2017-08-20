Гол Коларова принёс «Роме» победу над «Аталантой»

В матче первого тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала на своём поле «Рому». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч на 31-й минуте после удара со штрафного забил сербский защитник Александар Коларов, который пришёл в клуб на правах свободного агента нынешним летом. Для «Ромы» эта победа стала первой в официальном матче под руководством нового наставника команды Эусебио Ди Франческо.
В матче второго тура Серии А «Роме» предстоит сыграть на своём поле с «Интером» (26 августа), а «Аталанта» проведёт выездную встречу с «Наполи» (27 августа).