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В дебютном матче Жулиано «Фенербахче» ушёл от поражения благодаря голу Вальбуэна

20 августа 2017, воскресенье. 23:41 Футбол

«Трабзонспор» упустил победу над «Фенербахче» в матче второго тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счетом 2:2.

В дебюте матча отличился Бурак Йилмаз. На исходе первого тайма Алпер Потук провел ответный мяч. На 56-й минуте Олджай Шахан забил второй гол «Трабзонспора». На 84-й минуте экс-игрок «Динамо» Матьё Вальбуэна реализовал пенальти.

Экс-полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано дебютировал в составе «Фенербахче», выйдя на поле в перерыве.

Турнирная таблица чемпионата Турции

Турция - Суперлига. 2-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Фенербахче
Стамбул
2 : 2
Трабзонспор
Трабзон
0:1 – Йилмаз – 5, 1:1 – Потук – 45, 1:2 – Шахан – 56, 2:2 – Вальбуэна – 84 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Трабзонспор ФК Фенербахче Виктор Жулиано Матьё Вальбуэна
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