В дебютном матче Жулиано «Фенербахче» ушёл от поражения благодаря голу Вальбуэна

«Трабзонспор» упустил победу над «Фенербахче» в матче второго тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счетом 2:2.
В дебюте матча отличился Бурак Йилмаз. На исходе первого тайма Алпер Потук провел ответный мяч. На 56-й минуте Олджай Шахан забил второй гол «Трабзонспора». На 84-й минуте экс-игрок «Динамо» Матьё Вальбуэна реализовал пенальти.
Экс-полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано дебютировал в составе «Фенербахче», выйдя на поле в перерыве.