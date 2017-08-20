«Милан» стартовал в чемпионате Италии с разгромной победы над «Кротоне»

«Милан» разгромил «Кротоне» в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Кротоне на стадионе «Эцио Шида» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
В дебюте матча Федерико Чеккерини получил прямую красную карточку, а Франк Кесси реализовал пенальти. На 18-й минуте Патрик Кутроне удвоил преимущество россонери, а пять минут спустя Сусо забил третий мяч в ворота «Кротоне».
В других матчах «Сампдория» на своем поле выиграла у «Беневенто» со счетом 2:1, а «Удинезе» дома проиграл «Кьево» (1:2).