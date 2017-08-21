Неймар: мне очень грустно, что у «Барселоны» такое руководство

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, защищающий ныне цвета «ПСЖ», раскритиковал руководителей каталонского клуба. Футболист сборной Бразилии считает их некомпетентными людьми, занимающими не своё место.
«Мне очень грустно, что у «Барселоны» такое руководство. Это не те люди, которые должны занимать такие посты. «Барселона» заслуживает намного большего. Когда я только перешёл в «Барселону», всё было хорошо, но потом… У меня там много друзей, в «Барселоне» я провёл четыре счастливых года», — приводит слова Неймара Cuatro.
Неймар покинул испанский гранд по окончании сезона-2016/17. Во время предсезонной подготовки «Барселоны» СМИ активно поддерживали тему намечающегося перехода Неймара в «ПСЖ», тогда как сам игрок долго хранил молчание. Руководство «Барселоны» в свою очередь отмечало, что не хочет расставаться с Неймаром, но парижане заплатили за него сумму трансферной компенсации в размере € 222 млн. Ранее отец Неймара, являющийся и его агентом, отметил, что «Барселона» не заплатила положенные € 26 млн в качестве бонусов за продление контракта его сына с испанским грандом, вопреки существующим договорённостям, в результате чего он потерял уважение к боссам каталонского клуба.