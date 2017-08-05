Отец Неймара: «Барселона» не заплатила € 26 млн бонусов и потеряла мою поддержку

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара Неймар да Силва сообщил, что «Барселона» не заплатила положенные € 26 млн в качестве бонусов за продление контракта, вопреки существующим договорённостям, поэтому Неймар-старший потерял уважение к боссам каталонского клуба.
«Мой сын счастлив, и мы должны уважать его выбор — он имел мужество его сделать. У нас было время обо всём подумать, и мы надеемся, что этот выбор сделан в правильное время. Он хотел изменить свою судьбу. Почему вы думаете, что в «ПСЖ» он гарантированно выиграет «Золотой мяч»? Напротив, в «Барселоне» это было бы сделать гораздо проще.
Что касается бонуса в размере € 26 млн, если «Барселона» не заплатит эти деньги, то я ничего не смогу с этим поделать. Я же не могу шантажировать клуб. Сейчас «Барселона» потеряла мою поддержку. В клубе хотели, чтобы я уговорил сына остаться, но что сказать после такого отношения ко мне со стороны руководства?
Этот пункт был прописан в контракте. Благодаря ему была увеличена сумма отступных — этот момент был обговорен. Но если эти люди не уважают то, о чём говорят, я не буду уважать то, о чём пишут», — приводит комментарий отца футболиста испанское издание AS.