Вице-президент «Шахтёра»: действия «Динамо» К — дешёвый и циничный цирк

Вице-президент донецкого «Шахтёра» Борис Колесников подверг критике действия киевского «Динамо», которое планирует отказаться от поездки в Мариуполь на матч седьмого тура украинской Премьер-лиги, мотивируя это тем, что команда не получила гарантий безопасности. Динамовцы уже проигнорировали матч составов U-19 в приморском городе.
«Это дешёвый спектакль. Если «Динамо» не поедет играть в Мариуполь — значит, получит техническое поражение как следствие такого поведения. В Мариуполе недавно побывали «Карпаты», были все клубы. Все эти письма родителей и бесконечные обращения — это дешёвый и циничный цирк.
Унижается украинский футбол и Украина в целом. Нам, видите ли, не хочется. Если не хочется, то не играйте в футбол! Возьмите шахматы, домино, любой другой вид спорта, и развивайте его. Городки — вообще мирный вид спорта.
Что же вы делаете? Остальные 11 клубов должны смотреть, как «Динамо» будет выеживаться? Не будет такого. Или играйте, или получите техническое поражение, — сказал Колесников в эфире проекта «Великий футбол» на украинском телеканале «Футбол 1».